Marché de Noël de Saint Yrieix sur Charente Esplanade de la Mairie Saint-Yrieix-sur-Charente

Marché de Noël de Saint Yrieix sur Charente

Esplanade de la Mairie 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente Charente

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13

La ville de Saint-Yrieix sur Charente organise son 6ème Marché de Noël. Nombreux exposants produits locaux, gourmandises, artisanat, décorations, idées cadeaux…

Esplanade de la Mairie 19 bis avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 69 50 aurelie.peres@saintyrieix-16.fr

English :

The town of Saint-Yrieix sur Charente organizes its 6th Christmas Market. Numerous exhibitors: local products, delicacies, crafts, decorations, gift ideas?

German :

Die Stadt Saint-Yrieix sur Charente organisiert ihren sechsten Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Aussteller bieten lokale Produkte, Leckereien, Kunsthandwerk, Dekorationen und Geschenkideen an

Italiano :

La città di Saint-Yrieix sur Charente organizza il suo 6° mercatino di Natale. Saranno presenti numerose bancarelle di prodotti locali, prelibatezze, artigianato, decorazioni e idee regalo

Espanol :

La ciudad de Saint-Yrieix sur Charente celebra su 6º Mercado de Navidad. Habrá numerosos puestos de productos locales, delicatessen, artesanía, decoración y regalos

