Marché de Noël de Sainte-Croix-du-Mont

Le Bourg Nord Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’ape organise son marché de Noël samedi 13 Décembre de 10h à 18h

Fête foraine, buvette sur place, ateliers enfants, créateurs, artisans, producteurs, foodtruck (la fourchette en roue libre, les delices du sud ouest, l’escargot girondin, Le revol’thé food truck). .

Le Bourg Nord Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesmontipetons@gmail.com

English : Marché de Noël de Sainte-Croix-du-Mont

German : Marché de Noël de Sainte-Croix-du-Mont

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Sainte-Croix-du-Mont

L’événement Marché de Noël de Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2025-11-07 par La Gironde du Sud