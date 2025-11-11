Marché de Noël de Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont
Marché de Noël de Sainte-Croix-du-Mont Sainte-Croix-du-Mont samedi 13 décembre 2025.
Le Bourg Nord Sainte-Croix-du-Mont Gironde
2025-12-13
2025-12-13
2025-12-13
L'ape organise son marché de Noël samedi 13 Décembre de 10h à 18h
Fête foraine, buvette sur place, ateliers enfants, créateurs, artisans, producteurs, foodtruck (la fourchette en roue libre, les delices du sud ouest, l'escargot girondin, Le revol'thé food truck).
Le Bourg Nord Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesmontipetons@gmail.com
