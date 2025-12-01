Marché de Noël de Sainte Croix en Plaine Sainte-Croix-en-Plaine

Marché de Noël de Sainte Croix en Plaine Sainte-Croix-en-Plaine vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël de Sainte Croix en Plaine

25 route de Bâle Sainte-Croix-en-Plaine Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-13 21:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noël traditionnel réunissant des particuliers, des artisans et des associations locales.

Chaque année, la commune organise un Marché de Noël traditionnel réunissant des particuliers, des artisans et des associations locales dans des chalets sur le parvis de la Mairie et salle du 1er étage de la mairie. Buvette et petite restauration sur place. .

25 route de Bâle Sainte-Croix-en-Plaine 68127 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 95 20 accueil@saintecroixenplaine.fr

English :

Traditional Christmas market bringing together individuals, craftspeople and local associations.

German :

Traditioneller Weihnachtsmarkt mit Privatpersonen, Kunsthandwerkern und lokalen Vereinen.

Italiano :

Tradizionale mercatino di Natale che riunisce privati, artigiani e associazioni locali.

Espanol :

Tradicional mercado navideño que reúne a particulares, artesanos y asociaciones locales.

