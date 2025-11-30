Marché de Noël de Sainte-Maure-de-Peyriac Sainte-Maure-de-Peyriac
Marché de Noël de Sainte-Maure-de-Peyriac
Salle des fêtes Henri Duffau Sainte-Maure-de-Peyriac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Venez vivre la magie de Noël à Sainte-Maure-de-Peyriac pour son marché organisé par l’association Convivialité et Loisirs.
Produits régionaux, vins, pâtisseries, bijoux, jouets, livres…
L’école de Sainte-Maure de Peyriacs sera sur place pour vous proposer gaufres, crêpes, pop-corn, calendriers 2026… Les fonds permettront d’organiser des sorties, voyages, et divers achats pour l’école et les enfants. .
Salle des fêtes Henri Duffau Sainte-Maure-de-Peyriac 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 02 16
