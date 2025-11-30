Marché de Noël de Sainte-Maure-de-Peyriac Sainte-Maure-de-Peyriac

Marché de Noël de Sainte-Maure-de-Peyriac

Salle des fêtes Henri Duffau Sainte-Maure-de-Peyriac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Venez vivre la magie de Noël à Sainte-Maure-de-Peyriac pour son marché organisé par l’association Convivialité et Loisirs.

Produits régionaux, vins, pâtisseries, bijoux, jouets, livres…

L’école de Sainte-Maure de Peyriacs sera sur place pour vous proposer gaufres, crêpes, pop-corn, calendriers 2026… Les fonds permettront d’organiser des sorties, voyages, et divers achats pour l’école et les enfants. .

Salle des fêtes Henri Duffau Sainte-Maure-de-Peyriac 47170 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

