Marché de Noël de Sainte-Même Sainte-Même samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes Sainte-Même Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Marché de Noël avec magicien (15h‑18h), concours de calendrier de l’Avent (Venez déposer vos créations), ateliers créatifs et lettres au Père Noël, contes, tombola et restauration sur place
Salle des fêtes Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 57 31 comitedesfetessaintememe@gmail.com
false
Weihnachtsmarkt mit Zauberer (15h?18h), Adventskalenderwettbewerb (Kommen Sie und geben Sie Ihre Kreationen ab), kreative Workshops und Briefe an den Weihnachtsmann, Märchen, Tombola und Verpflegung vor Ort
Mercatino di Natale con mago (dalle 15.00 alle 18.00), concorso per il calendario dell’Avvento (venite a presentare le vostre creazioni), laboratori creativi e lettere a Babbo Natale, narrazione di storie, tombola e catering in loco
Mercadillo navideño con mago (de 15.00 a 18.00 h), concurso de calendarios de Adviento (ven y presenta tus creaciones), talleres creativos y cartas a Papá Noel, cuentacuentos, tómbola y catering in situ
