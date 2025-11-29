Marché de Noël de Sainte-Même Sainte-Même

Marché de Noël de Sainte-Même

Salle des fêtes Sainte-Même Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 19:00:00

2025-11-29

Marché de Noël avec magicien (15h‑18h), concours de calendrier de l’Avent (Venez déposer vos créations), ateliers créatifs et lettres au Père Noël, contes, tombola et restauration sur place

Salle des fêtes Sainte-Même 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 33 57 31 comitedesfetessaintememe@gmail.com

Weihnachtsmarkt mit Zauberer (15h?18h), Adventskalenderwettbewerb (Kommen Sie und geben Sie Ihre Kreationen ab), kreative Workshops und Briefe an den Weihnachtsmann, Märchen, Tombola und Verpflegung vor Ort

Mercatino di Natale con mago (dalle 15.00 alle 18.00), concorso per il calendario dell’Avvento (venite a presentare le vostre creazioni), laboratori creativi e lettere a Babbo Natale, narrazione di storie, tombola e catering in loco

Mercadillo navideño con mago (de 15.00 a 18.00 h), concurso de calendarios de Adviento (ven y presenta tus creaciones), talleres creativos y cartas a Papá Noel, cuentacuentos, tómbola y catering in situ

