Marché de Noël de Sainte-Terre Sainte-Terre dimanche 14 décembre 2025.
Parvis de l’église Sainte-Terre Gironde
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Oh Oh Oh !
L’association Entre-2-Terres organise le marché de Noël qui aura lieu le dimanche 14 décembre de 10 h à 17h.
Viens faire un tour sur le parvis de l’église où tu pourras
– déguster un chocolat chaud accompagné de quelques douceurs faites maison (crêpes et cookies)
– faire tes derniers achats de Noël sur les stands des exposants artisans créateurs,
– rencontrer le Père Noël et lui remettre ta lettre,
– te faire maquiller sur le thème de ton choix
Viens avec tes parents, ils pourront se réchauffer avec un verre de vin chaud .
Parvis de l’église Sainte-Terre 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 16 23 mairie@sainteterre.fr
English : Marché de Noël de Sainte-Terre
