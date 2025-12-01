Marché de Noël de Sainte-Terre

Parvis de l’église Sainte-Terre Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Oh Oh Oh !

L’association Entre-2-Terres organise le marché de Noël qui aura lieu le dimanche 14 décembre de 10 h à 17h.

Viens faire un tour sur le parvis de l’église où tu pourras

– déguster un chocolat chaud accompagné de quelques douceurs faites maison (crêpes et cookies)

– faire tes derniers achats de Noël sur les stands des exposants artisans créateurs,

– rencontrer le Père Noël et lui remettre ta lettre,

– te faire maquiller sur le thème de ton choix

Viens avec tes parents, ils pourront se réchauffer avec un verre de vin chaud .

Parvis de l’église Sainte-Terre 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 16 23 mairie@sainteterre.fr

English : Marché de Noël de Sainte-Terre

L’événement Marché de Noël de Sainte-Terre Sainte-Terre a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Saint-Emilion