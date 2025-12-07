MARCHÉ DE NOËL DE SAISSAC

Saissac Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

L’association des parents d’élèves de l’école de Saissac vous convie au Marché de Noël de Saissac !

Durant toute la journée, vous pourrez déambuler entre des stands des artisans et y trouver de belles idées pour des cadeaux de Noël. Les enfants pourront aussi participer à des ateliers atelier de maquillage et atelier proposé par l’association Le Comptoir de Coccinelles.

Pour midi, vous pourrez vous restaurer avec des grillades et des frites.

Et toute la journée, les gourmands seront comblés avec la possibilité d’acheter des crêpes, des gateaux, et du chocolat chaud.

Saissac 11310 Aude Occitanie +33 6 07 30 23 74

English :

The Saissac School Parents’ Association invites you to the Saissac Christmas Market!

All day long, you’ll be able to stroll between the stalls of craftspeople and find great ideas for Christmas gifts. Children will also be able to take part in a number of workshops, including a make-up workshop and one run by the association Le Comptoir de Coccinelles.

For lunch, you’ll be able to enjoy grilled meats and French fries.

And all day long, gourmets will be able to buy crêpes, cakes and hot chocolate.

