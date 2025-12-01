Marché de Noël de Salles d’Angles Salle polyvalente Salles-d’Angles

Marché de Noël de Salles d’Angles

Salle polyvalente 1 place de willerval Salles-d’Angles Charente

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Nous vous invitons à venir découvrir les stands de nos exposants.

Un food truck sera présent pour la restauration du midi.

Vous pourrez nous retrouver à la buvette, avec du vin chaud, du chocolat au lait, des crêpes et des gaufres !

English :

We invite you to come and discover our exhibitors’ stands.

A food truck will be on hand for lunchtime refreshments.

We’ll be on hand with mulled wine, chocolate milk, crêpes and waffles!

German :

Wir laden Sie herzlich ein, die Stände unserer Aussteller zu besuchen.

Für die Mittagsverpflegung wird ein Foodtruck vor Ort sein.

Sie können uns an der Imbissbude mit Glühwein, Kakao, Crêpes und Waffeln antreffen!

Italiano :

Vi invitiamo a venire a scoprire gli stand dei nostri espositori.

Per il pranzo sarà presente un food truck.

Verranno inoltre serviti vin brulé, latte al cioccolato, crêpes e waffle!

Espanol :

Le invitamos a descubrir los stands de nuestros expositores.

Habrá un food truck para el almuerzo.

También serviremos vino caliente, leche con chocolate, crepes y gofres

