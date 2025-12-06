Marché de Noël de Salles-sur-Mer Salles-sur-Mer

Marché de Noël de Salles-sur-Mer

Dans le parc Salles-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Salles-sur-mer organise son marché de Noël où artisans, producteurs et commerçants seront présents.

Des ateliers et des animations pour les enfants sont proposés et un spectacle pyrotechnique clôturera ces journées festives le dimanche.

Dans le parc Salles-sur-Mer 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 03 79

English : Salles-sur-Mer Christmas Market

Salles-sur-mer organizes its Christmas market, featuring craftsmen, producers and retailers.

There will also be workshops and activities for children, and a pyrotechnic show to round off these festive days on Sunday.

German : Weihnachtsmarkt in Salles-sur-Mer

Salles-sur-Mer veranstaltet seinen Weihnachtsmarkt, auf dem Handwerker, Produzenten und Händler vertreten sein werden.

Es werden Workshops und Animationen für Kinder angeboten und eine pyrotechnische Show wird diese festlichen Tage am Sonntag beenden.

Italiano :

Salles-sur-mer organizza il suo mercatino di Natale, dove saranno presenti artigiani, produttori e commercianti.

Ci saranno anche laboratori e attività per bambini e uno spettacolo di fuochi d’artificio per concludere le giornate di festa la domenica.

Espanol : Mercado navideño de Salles-sur-Mer

Salles-sur-mer organiza su mercado de Navidad, en el que estarán presentes artesanos, productores y comerciantes.

También habrá talleres y actividades para niños, y el domingo un castillo de fuegos artificiales pondrá el broche final a las jornadas festivas.

