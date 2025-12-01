Marché de Noël de Saumur Saumur

Marché de Noël de Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 18:00:00

fin : 2025-12-10 20:30:00

Date(s) :

2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2025-12-31

Laissez-vous emporter par la magie de Noël en flânant entre les chalets illuminés du Marché de Saumur.

Artisans et commerçants vous y proposent leurs créations uniques, leurs gourmandises et leurs trésors faits main, parfaits pour dénicher les cadeaux de fin d’année.

Entre deux emplettes, réchauffez-vous avec un vin chaud ou une douceur de saison, laissez-vous surprendre par les animations, et profitez de l’atmosphère lumineuse qui habille la ville tout l’hiver.Et ouvrez l’oeil le Père Noël adore se promener dans les allées… et pourrait bien vous saluer au passage !

Artisans et commerçants présents Crochepied (chaussettes) · Cuisine Faten (cuisine syrienne) · Les Pépites de Julie (bijoux) · Les Butineuses de Champigny (miel et produits de la ruche) · Coucou Home Story (décoration et accessoires lifestyle) · Silvie D (bijoux et macramé) · Domaine de la Giraudière (vins de Saumur, crémant de Loire, vin chaud) · Savonnerie Laure (savons et cosmétiques naturels) · Marginal Design (illustrations) · Minalis Bijoux (bijoux) · Boulangerie Lamidoré (douceurs de Noël) · Maison Gahané (sacs et accessoires) · Coridalys Création (accessoires textiles) · Ludostones Design (minéraux et bijoux) · Petite Louve (enceintes en bois artisanales) · Nathy’s Collections (objets décoratifs) · Le Bois Passion (objets en bois et marqueterie) · Fromagerie d’Anjou (produits du terroir) · Fred Kréations Moorea (créations artisanales) · Antilles Festif (cuisine antillaise) · Au Goût du Terroir (charcuterie) · La Crêpe à Roulettes (crêpes, galettes, vin et chocolat chaud)

Présence du père noël le

• 10 décembre de 17h à 19h30

• 14 décembre de 15h à 18h

• 17 décembre de 11h à 12h30

• 20 décembre de 15h30 à 19h30

• 21 décembre de 15h à 18h

• 24 décembre de 15h à 17h

Présence des mascottes le

• 20 décembre de 16h à 19h (Pingouin facétieux et élan malicieux)

• 23 décembre de 16h à 19h

• 24 décembre 16h à 19h (Mickey et Minnie)

Les dimanches 14 et 21 décembre, le marché de Noël s’agrandit jusqu’à la Place Saint-Pierre !Une vingtaine d’exposants supplémentaires vous y attendent gourmandises locales, tisanes, sirops, confiseries, vins, décorations de Noël, créations artisanales, bougies, accessoires pour enfants, fleurs séchées, cuir, couture, macramé… sans oublier une démonstration d’emballage cadeau zéro déchet. Une belle occasion de flâner, déguster et dénicher des trésors faits main, dans une atmosphère pleine de douceur et de lumière.

Prolongez la magie ! Noël est passé, mais l’esprit des fêtes continue à Saumur !Autour de la patinoire, des chalets gourmands restent ouverts pour régaler les visiteurs spécialités locales, douceurs sucrées et bons petits plats d’hiver. Parce qu’après tout… la magie (et l’appétit) ne s’arrêtent pas le 25 décembre !

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 10 décembre 2025 de 18h à 20h30.

Jeudi 11 décembre 2025 de 11h à 19h.

Vendredi 12 décembre 2025 de 11h à 20h.

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 20h.

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 19h.

Du lundi 15 au jeudi 18 décembre 2025 de 11h à 19h.

Vendredi 19 décembre 2025 de 11h à 20h.

Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 20h.

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 19h.

Lundi 22 décembre 2025 de 11h à 19h.

Mardi 23 décembre 2025 de 11h à 19h.

Mercredi 24 décembre 2025 de 11h à 17h.

Jeudi 25 décembre 2025 de 11h à 19h.

Vendredi 26 décembre 2025 de 11h à 20h.

Samedi 27 décembre 2025 de 10h à 20h.

Dimanche 28 décembre 2025 de 11h à 19h.

Lundi 29 décembre 2025 de 11h à 19h.

Mardi 30 décembre 2025 de 11h à 19h.

Mercredi 31 décembre 2025 de 11h à 17h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60

