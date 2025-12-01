Marché de Noël de Saumur Saumur

Marché de Noël de Saumur Saumur mercredi 10 décembre 2025.

Marché de Noël de Saumur

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-10

Le centre-ville de Saumur se pare de ses plus belles lumières pour accueillir son traditionnel Marché de Noël. Entre féérie hivernale, senteurs d’épices et artisanat local, vivez un moment unique en famille ou entre amis !

Pour participer au marché de Noël de Saumur cette année, plusieurs possibilités:

• la location d’un chalet sur toute la période du mercredi 10 au mercredi 24 décembre rue Franklin Roosevelt

• la location d’un chalet sur toute la période du mercredi 10 au mercredi 31 décembre place de la Bilange (la priorité sera donnée aux propositions alimentaires),

• la participation sur un emplacement libre les dimanches 14 et/ou 21 décembre 2025, place Saint Pierre.

PRECISIONS HORAIRES

Du 10/12 au 24/12/2025 tous les jours. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 20 60

English :

Saumur town center is decked out in its finest lights to welcome its traditional Christmas Market. With its wintry enchantment, spicy fragrances and local crafts, this is a unique experience for families and friends alike!

German :

Die Innenstadt von Saumur erstrahlt im schönsten Lichterglanz, um den traditionellen Weihnachtsmarkt zu beherbergen. Zwischen Winterzauber, Gewürzdüften und lokalem Kunsthandwerk erleben Sie einen einzigartigen Moment mit der Familie oder mit Freunden!

Italiano :

Il centro di Saumur è addobbato con le sue luci più belle per accogliere il suo tradizionale mercatino di Natale. Con le sue meraviglie invernali, i profumi delle spezie e l’artigianato locale, è un’esperienza unica per famiglie e amici!

Espanol :

El centro de Saumur se engalana con sus mejores luces para acoger su tradicional Mercado de Navidad. Con su ambiente invernal de cuento de hadas, sus aromas especiados y su artesanía local, es una experiencia única para familias y amigos

L’événement Marché de Noël de Saumur Saumur a été mis à jour le 2025-09-15 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME