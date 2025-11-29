Marché de Noël de Sauternes Sauternes
Marché de Noël de Sauternes
Salle des fêtes Sauternes Gironde
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-30
10h ouverture du marché
14h30 ateliers offerts aux enfants, peinture sujets de Noël et lettre au Père Noël
17h visite du Père Noël et photos
Tout au long de la journée stands des créateurs et des enfants, buvette et restauration .
Salle des fêtes Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 68 60 assopatrimoinesauternesmartine@gmail.com
