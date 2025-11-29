Marché de Noël de Sauternes Sauternes

Marché de Noël de Sauternes

Salle des fêtes Sauternes Gironde

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

10h ouverture du marché

14h30 ateliers offerts aux enfants, peinture sujets de Noël et lettre au Père Noël

17h visite du Père Noël et photos

Tout au long de la journée stands des créateurs et des enfants, buvette et restauration .

Salle des fêtes Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 68 60 assopatrimoinesauternesmartine@gmail.com

