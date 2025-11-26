MARCHÉ DE NOËL DE SAUVIAN LA MAGIE DE NOËL

Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

La magie de Noël s’installe à Sauvian ! Plongez dans une ambiance féérique: Lumières scintillantes, gourmandises parfumées, musiques enchanteuses et créations artisanales.

La Magie de Noël s’invite à Sauvian !

Durant trois jours, la Place Paliseul se transforme en véritable village de Noël, scintillant de mille lumières et empli de l’atmosphère chaleureuse des fêtes de fin d’année.

Flânez parmi parmis les artisans passionnés, découvrez des créations uniques, des idées cadeaux originales et des produits locaux qui raviront toute la famille.

Laissez-vous porter par les musiques de Noël, profitez des animations et savourez les délicieuses gourmandises typiques de la saison, accompagnées du traditionnel vin chaud.

Un rendez-vous incontournable pour petits et grands, où émerveillement, convivialité et esprit de Noël sont au programme .

Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27

English :

The magic of Christmas comes to Sauvian! Immerse yourself in a magical atmosphere: twinkling lights, fragrant treats, enchanting music and handcrafted creations.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Sauvian! Tauchen Sie ein in eine märchenhafte Atmosphäre: glitzernde Lichter, duftende Leckereien, bezaubernde Musik und handgefertigte Kreationen.

Italiano :

La magia del Natale arriva a Sauvian! Immergetevi in un’atmosfera magica: luci scintillanti, dolci profumati, musica incantevole e creazioni artigianali.

Espanol :

La magia de la Navidad llega a Sauvian Sumérgete en un ambiente mágico: luces centelleantes, golosinas aromáticas, música encantadora y creaciones artesanales.

