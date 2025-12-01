Marché de Noël de Savigné Savigné

Marché de Noël de Savigné Savigné dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël de Savigné

Salle polyvalente multisports Savigné Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël avec artisanats d’arts, produits locaux, Maison du Père Noël, ballade en poney.

Feu d’artifice à 19h .

Salle polyvalente multisports Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 01 22 65 cfsavigne86@gmail.com

English : Marché de Noël de Savigné

German : Marché de Noël de Savigné

Italiano :

Espanol : Marché de Noël de Savigné

L’événement Marché de Noël de Savigné Savigné a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou