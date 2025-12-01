Marché de Noël de Savigné Savigné
Marché de Noël de Savigné
Salle polyvalente multisports Savigné Vienne
–
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Marché de Noël avec artisanats d’arts, produits locaux, Maison du Père Noël, ballade en poney.
Feu d’artifice à 19h .
Salle polyvalente multisports Savigné 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 01 22 65 cfsavigne86@gmail.com
