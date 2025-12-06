Marché de Noël de Savigny L’Evescault

Savigny-Lévescault Vienne

2025-12-06

2025-12-06

2025-12-06

Retrouvez le marché de Noël de Savigny L’Evescault à l’espace des Grassinières, avec

– une 40aine de chalets et artisans

– des manèges

– buvette et restauration sur place truffade, vin chaud, crêpes, marrons grillés…

– une chorale de 30 chanteurs

– un spectacle de Noël

À 17h, illuminations du village de Noël et à 20h30, feu d’artifice ! .

Les Grassinières Savigny-Lévescault 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine vanessa.robin6@orange.fr

