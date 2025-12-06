Marché de Noël de Savigny L’Evescault Savigny-Lévescault
Marché de Noël de Savigny L’Evescault Savigny-Lévescault samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Savigny L’Evescault
Les Grassinières Savigny-Lévescault Vienne
Retrouvez le marché de Noël de Savigny L’Evescault à l’espace des Grassinières, avec
– une 40aine de chalets et artisans
– des manèges
– buvette et restauration sur place truffade, vin chaud, crêpes, marrons grillés…
– une chorale de 30 chanteurs
– un spectacle de Noël
À 17h, illuminations du village de Noël et à 20h30, feu d’artifice ! .
Les Grassinières Savigny-Lévescault 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine vanessa.robin6@orange.fr
