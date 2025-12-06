Marché de Noël de Schillersdorf Schillersdorf

Marché de Noël de Schillersdorf Schillersdorf samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël de Schillersdorf

16 Rue du Pasteur Schroeder Schillersdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Petit marché de Noël organisé dans le centre du village mettant en avant l’artisanat local du territoire.

Petit marché de Noël dans le cadre d’un village typique des Vosges du Nord avec décoration des maisons. Manifestation organisée par la commune de Schillersdorf.

Présence d’artisans et producteurs locaux, d’une marionnettiste.

Tours en calèche, visite du St Nicolas, concert de la fanfare, petite restauration assurée par les associations locales. 0 .

16 Rue du Pasteur Schroeder Schillersdorf 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 89 41 18 mairie.schillersdorf@vialis.net

English :

Small Christmas market organized in the center of the village highlighting the local crafts of the territory.

German :

Kleiner organisierter Weihnachtsmarkt im Dorfzentrum, der das lokale Kunsthandwerk der Region in den Vordergrund stellt.

Italiano :

Piccolo mercatino di Natale organizzato nel centro del paese che mette in risalto l’artigianato locale della zona.

Espanol :

Pequeño mercado navideño organizado en el centro del pueblo en el que se destaca la artesanía local de la zona.

L’événement Marché de Noël de Schillersdorf Schillersdorf a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre