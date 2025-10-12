Marché de Noël de Sedan

Place d’armes Sedan Ardennes

Tarif : – –

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-23

La Ville de Sedan vous invite à vivre la magie des fêtes au cœur de son traditionnel Marché de Noël, du 12 au 23 décembre 2025. Dans un décor féérique mêlant illuminations, sapins scintillants et chalets en bois, artisans, créateurs et producteurs locaux vous proposeront de nombreuses idées cadeaux et spécialités gourmandes.

Place d’armes Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 73 00

English :

The town of Sedan invites you to experience the magic of the festive season at the heart of its traditional Christmas Market, from December 12 to 23, 2025. In an enchanting setting featuring illuminations, glittering fir trees and wooden chalets, craftsmen, designers and local producers will be offering a wide range of gift ideas and gourmet specialities.

German :

Die Stadt Sedan lädt Sie vom 12. bis 23. Dezember 2025 ein, den Zauber der Festtage auf ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt zu erleben. In einem märchenhaften Dekor aus Beleuchtung, glitzernden Tannenbäumen und Holzhütten bieten Kunsthandwerker, Designer und lokale Produzenten zahlreiche Geschenkideen und Gourmet-Spezialitäten an.

Italiano :

Sedan vi invita a vivere la magia delle feste nel cuore del suo tradizionale Mercatino di Natale, dal 12 al 23 dicembre 2025. In un magico scenario di luminarie, alberi di Natale scintillanti e chalet in legno, artigiani, designer e produttori locali offriranno una serie di idee regalo e specialità gastronomiche.

Espanol :

Sedán le invita a vivir la magia de las fiestas en el corazón de su tradicional Mercado de Navidad, del 12 al 23 de diciembre de 2025. En un marco mágico de iluminaciones, árboles de Navidad resplandecientes y chalets de madera, los artesanos, diseñadores y productores locales le propondrán numerosas ideas de regalos y especialidades gastronómicas.

L’événement Marché de Noël de Sedan Sedan a été mis à jour le 2025-10-10 par Ardennes Tourisme