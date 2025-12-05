Marché de Noël de Senlis Senlis

Marché de Noël de Senlis

Place Saint-Pierre Senlis Oise

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 11:00:00

fin : 2025-12-06 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

L’espace Saint-Pierre et ses abords accueilleront les traditionnels petits chalets du village de Noël, où pas moins de 70 exposants mettront en avant leur savoir-faire. Produits gourmands, locaux ou encore fait-main, vous permettront de trouver de belles idées cadeaux à glisser au le pied du sapin. Certains commerçants du marché de Noël proposeront des démonstrations et animations autour des jeux de société, des origamis, de la sculpture sur bois, etc.

Food trucks et stands de restauration permettront aux visiteurs de prendre des pauses sucrées et salées.

Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 00 80

English :

The Espace Saint-Pierre and its surrounding area will be home to the traditional Christmas village chalets, where no fewer than 70 exhibitors will be showcasing their expertise. Whether you’re looking for gourmet, local or handmade products, you’ll find plenty of gift ideas to put under the Christmas tree. Some of the market’s merchants will be offering demonstrations of board games, origami, wood carving and more.

Food trucks and food stalls will be on hand for sweet and savoury breaks.

German :

In und um den Espace Saint-Pierre werden die traditionellen kleinen Hütten des Weihnachtsdorfs aufgebaut, in denen nicht weniger als 70 Aussteller ihr Können präsentieren. Hier finden Sie viele schöne Geschenkideen, die Sie unter den Weihnachtsbaum legen können, wie z. B. Feinschmeckerprodukte, lokale oder handgefertigte Produkte. Einige Händler auf dem Weihnachtsmarkt bieten Vorführungen und Animationen zu Gesellschaftsspielen, Origami, Holzschnitzerei usw. an.

Foodtrucks und Imbissstände bieten den Besuchern die Möglichkeit, süße und herzhafte Pausen einzulegen.

Italiano :

L’Espace Saint-Pierre e l’area circostante ospiteranno i tradizionali chalet del villaggio di Natale, dove non meno di 70 espositori metteranno in mostra le loro competenze. Se siete alla ricerca di prodotti gastronomici, locali o artigianali, troverete molte idee regalo da mettere sotto l’albero di Natale. Alcuni degli standisti del mercatino di Natale offriranno dimostrazioni ed eventi con giochi da tavolo, origami, sculture in legno e altro ancora.

Camioncini e stand gastronomici saranno a disposizione per pause dolci e salate.

Espanol :

El Espace Saint-Pierre y sus alrededores acogerán los tradicionales chalets del pueblo navideño, donde nada menos que 70 expositores mostrarán su saber hacer. Ya se trate de productos gastronómicos, locales o artesanales, no le faltarán ideas para regalar bajo el árbol de Navidad. Algunos de los puestos del mercado navideño ofrecerán demostraciones y eventos con juegos de mesa, papiroflexia, talla de madera y mucho más.

También habrá camiones y puestos de comida en los que podrá degustar dulces y salados.

L’événement Marché de Noël de Senlis Senlis a été mis à jour le 2023-11-10 par Chantilly-Senlis Tourisme