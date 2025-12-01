Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël de Servoz Servoz

Marché de Noël de Servoz Servoz dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël de Servoz

Centre du village Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :
2025-12-14

Marché d’artisans, d’associations et de producteurs locaux.
Visite du Père Noël à 15h.
  .

Centre du village Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 53 38 93  apc-animation@servoz.fr

English :

Market featuring local craftspeople, associations and producers.
Visit from Santa Claus at 3pm.

German :

Markt mit Kunsthandwerkern, Vereinen und lokalen Produzenten.
Besuch des Weihnachtsmanns um 15 Uhr.

Italiano :

Mercatino con artigiani, associazioni e produttori locali.
Visita di Babbo Natale alle 15.00.

Espanol :

Mercado de artesanos, asociaciones y productores locales.
Visita de Papá Noel a las 15.00 h.

