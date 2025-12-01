Marché de Noël de Servoz Servoz
Marché de Noël de Servoz Servoz dimanche 14 décembre 2025.
Centre du village Servoz Haute-Savoie
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Marché d’artisans, d’associations et de producteurs locaux.
Visite du Père Noël à 15h.
Centre du village Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 53 38 93 apc-animation@servoz.fr
English :
Market featuring local craftspeople, associations and producers.
Visit from Santa Claus at 3pm.
German :
Markt mit Kunsthandwerkern, Vereinen und lokalen Produzenten.
Besuch des Weihnachtsmanns um 15 Uhr.
Italiano :
Mercatino con artigiani, associazioni e produttori locali.
Visita di Babbo Natale alle 15.00.
Espanol :
Mercado de artesanos, asociaciones y productores locales.
Visita de Papá Noel a las 15.00 h.
