Marché de Noël de Servoz Servoz

Marché de Noël de Servoz

Centre du village Servoz Haute-Savoie

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Marché d’artisans, d’associations et de producteurs locaux.

Visite du Père Noël à 15h.

Centre du village Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 53 38 93 apc-animation@servoz.fr

English :

Market featuring local craftspeople, associations and producers.

Visit from Santa Claus at 3pm.

German :

Markt mit Kunsthandwerkern, Vereinen und lokalen Produzenten.

Besuch des Weihnachtsmanns um 15 Uhr.

Italiano :

Mercatino con artigiani, associazioni e produttori locali.

Visita di Babbo Natale alle 15.00.

Espanol :

Mercado de artesanos, asociaciones y productores locales.

Visita de Papá Noel a las 15.00 h.

