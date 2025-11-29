Marché de Noël de Sèvre Rue de sèvre Nantes

Marché de Noël de Sèvre Rue de sèvre Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

L’association des commerçants de Sèvre vous invite au marché de Noël de Sèvre. Vous aurez l’occasion de rencontrer des créateurs et créatrices. Des animations sont prévues durant cette journée. Vous y trouverez un espace restauration ainsi qu’une buvette pour vous réchauffer.Rue de SèvreEntrée gratuite

Rue de sèvre Nantes 44202