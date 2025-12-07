Marché de Noël de Siorac Siorac-en-Périgord

Marché de Noël de Siorac

Salle des fêtes Siorac-en-Périgord Dordogne

L’animation sioracoise vous invite à son traditionnel marché de Noël dimanche 7 Décembre 2025 de 9 h à 18 h à la salle polyvalente

Exposants, artisans et artistes amateurs

A quelques jours de noël, l’occasion de faire vos emplettes pour dénicher les cadeaux pour la famille.

Salle des fêtes Siorac-en-Périgord 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 74 96

English : Marché de Noël de Siorac

L’animation sioracoise invites you to its traditional Christmas market on Sunday December 1, 2024 from 9 am to 6 pm at the salle polyvalente.

Free horse-drawn carriage rides

Santa Claus will be present from 11 a.m. to 12 p.m. and from 3 p.m. to 5 p.m

German : Marché de Noël de Siorac

Die Animation Sioracoise lädt Sie zu ihrem traditionellen Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 1. Dezember 2024, von 9.00 bis 18.00 Uhr in der Mehrzweckhalle ein.

Kostenlose Fahrten mit der Pferdekutsche

Der Weihnachtsmann wird von 11 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr anwesend sein

Italiano :

L’animation sioracoise vi invita al suo tradizionale mercatino di Natale domenica 7 dicembre 2025 dalle 9.00 alle 18.00 nella Salle Polyvalente

Espositori, artigiani e artisti dilettanti

A pochi giorni dal Natale, è l’occasione perfetta per acquistare i regali per tutta la famiglia.

Espanol : Marché de Noël de Siorac

L’animation sioracoise le invita a su tradicional mercado navideño el domingo 1 de diciembre de 2024 de 9.00 a 18.00 horas en la Salle Polyvalente.

Paseos gratuitos en coche de caballos

Papá Noel estará presente de 11.00 a 12.00 y de 15.00 a 17.00 h

