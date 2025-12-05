Marché de Noël de Sireuil Salle Omnisport de Sireuil Sireuil
Marché de Noël de Sireuil
Salle Omnisport de Sireuil Place Emile Martin Sireuil Charente
Début : 2025-12-05 16:00:00
fin : 2025-12-05 19:00:00
2025-12-05 2025-12-06
Venez vivre la magie de Noël à Sireuil ! Un moment convivial et chaleureux à ne pas manquer.
Salle Omnisport de Sireuil Place Emile Martin Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 90 54 03
English :
Come and experience the magic of Christmas in Sireuil! A warm and friendly event not to be missed.
German :
Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Sireuil! Ein geselliger und gemütlicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten.
Italiano :
Venite a vivere la magia del Natale a Sireuil! Un evento caldo e accogliente da non perdere.
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en Sireuil Un evento cálido y acogedor que no debe perderse.
