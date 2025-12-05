Marché de Noël de Sireuil Salle Omnisport de Sireuil Sireuil

Marché de Noël de Sireuil

Salle Omnisport de Sireuil Place Emile Martin Sireuil Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-06

Venez vivre la magie de Noël à Sireuil ! Un moment convivial et chaleureux à ne pas manquer.

.

Salle Omnisport de Sireuil Place Emile Martin Sireuil 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 90 54 03

English :

Come and experience the magic of Christmas in Sireuil! A warm and friendly event not to be missed.

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten in Sireuil! Ein geselliger und gemütlicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten.

Italiano :

Venite a vivere la magia del Natale a Sireuil! Un evento caldo e accogliente da non perdere.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en Sireuil Un evento cálido y acogedor que no debe perderse.

L’événement Marché de Noël de Sireuil Sireuil a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême