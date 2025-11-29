Marché de Noël de Souffelweyersheim Souffelweyersheim
14 rue des 7 Arpents Souffelweyersheim Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29
fin : 2025-11-30
2025-11-29
Dans une ambiance chaleureuse, créateurs, artisans et artistes dans l’âme vous donnent rendez-vous à l’occasion du Marche de Noël de Souffelweyersheim. Venez découvrir des oeuvres et créations en tout genre, 100 % locales. Vous y trouverez de nombreuses idées décos pour les fêtes de fin d’année, de jolis cadeaux à glisser sous le sapin… Sans oublier les gourmandises, à déguster sans attendre !
Entrée libre. Petite restauration sur place. 0 .
14 rue des 7 Arpents Souffelweyersheim 67460 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 00 12
