Marché de Noël de Souffelweyersheim

14 rue des 7 Arpents Souffelweyersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

Dans une ambiance chaleureuse, créateurs, artisans et artistes dans l’âme vous donnent rendez-vous à l’occasion du Marche de Noël de Souffelweyersheim. Venez découvrir des oeuvres et créations en tout genre, 100 % locales. Vous y trouverez de nombreuses idées décos pour les fêtes de fin d’année, de jolis cadeaux à glisser sous le sapin… Sans oublier les gourmandises, à déguster sans attendre !

Entrée libre. Petite restauration sur place. 0 .

14 rue des 7 Arpents Souffelweyersheim 67460 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 00 12

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël de Souffelweyersheim Souffelweyersheim a été mis à jour le 2025-11-17 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg