Marché de Noel de Souvans Souvans samedi 29 novembre 2025.
Salle des fêtes Souvans Jura
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Marché de Noël, nombreux exposants en intérieur et extérieur.
Vente de sapins.
Visite du Père Noël dimanche à partir de 15h.
Vin chaud, gaufres, buvette …
Samedi 29 Novembre de 14H à 19H
Dimanche 30 Novembre de 10H à 18H. .
Salle des fêtes Souvans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 78 89 comitedesfetessouvans39@gmail.com
