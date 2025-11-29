Marché de Noel de Souvans Souvans

Marché de Noel de Souvans

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël de Souvans 2025

Marché de Noël, nombreux exposants en intérieur et extérieur.

Vente de sapins.

Visite du Père Noël dimanche à partir de 15h.

Vin chaud, gaufres, buvette …

Horaires

Samedi 29 Novembre de 14H à 19H

Dimanche 30 Novembre de 10H à 18H. .

Salle des fêtes Souvans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 78 89 comitedesfetessouvans39@gmail.com

