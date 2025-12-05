Marché de Noël de Spézet Spézet
Marché de Noël de Spézet Spézet vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël de Spézet
Salle Omnisports Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Marché de Noël de Spézet le vendredi 05 décembre de 16h30 à 21h00 à la salle Omnisports
Au programme, buvette, papa Noël, Vin chaud, Concert, producteurs locaux, restauration, artisans .
Salle Omnisports Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 80 03
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël de Spézet Spézet a été mis à jour le 2025-11-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou