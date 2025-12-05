Marché de Noël de Spézet Spézet

Marché de Noël de Spézet

Marché de Noël de Spézet le vendredi 05 décembre de 16h30 à 21h00 à la salle Omnisports

Au programme, buvette, papa Noël, Vin chaud, Concert, producteurs locaux, restauration, artisans .

Salle Omnisports Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 93 80 03

