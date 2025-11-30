Marché de Noël de St Paterne Racan Saint-Paterne-Racan
Marché de Noël de St Paterne Racan Saint-Paterne-Racan dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël de St Paterne Racan
35 rue des Coteaux Saint-Paterne-Racan Indre-et-Loire
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Marché de Noël de St Paterne Racan, en présence de nombreux exposants au sein du gymnase, présence de poneys, du Pére Noël et du stand photo au pieds du sapin. Restauration sur place ou à emporter possible.
35 rue des Coteaux Saint-Paterne-Racan 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 14 72 27 37 cdf.stpaterneracan@gmail.com
English :
St Paterne Racan Christmas market, with numerous exhibitors in the gymnasium, ponies, Santa Claus and a photo stand at the foot of the tree. Catering available on site or to take away.
German :
Weihnachtsmarkt in St Paterne Racan, mit zahlreichen Ausstellern in der Turnhalle, Ponys, dem Weihnachtsmann und einem Fotostand am Fuße des Weihnachtsbaums. Verpflegung vor Ort oder zum Mitnehmen möglich.
Italiano :
Mercatino di Natale a St Paterne Racan, con numerosi espositori nella palestra, pony, Babbo Natale e uno stand fotografico ai piedi dell’albero. Ristorazione disponibile in loco o da asporto.
Espanol :
Mercado de Navidad en St Paterne Racan, con numerosos expositores en el gimnasio, ponis, Papá Noel y un puesto de fotos al pie del árbol. Restauración in situ o para llevar.
