MARCHÉ DE NOËL DE ST THIBERY Saint-Thibéry dimanche 30 novembre 2025.

Place de la Mairie Saint-Thibéry Hérault

L’association des parents d’élèves Les cartables de Saint Thibéry organise le marché de Noël le dimanche 30 novembre
Saint Thibery fait son Marché de Noël !
De nombreux exposants, des ateliers créatifs (gratuits), stands et animations toute la journée.
Une sortie en famille pour préparer les emplettes de Noël.

Buvette et restauration sur place
Place de la Mairie Saint-Thibéry 34630 Hérault Occitanie +33 6 13 48 92 78  apestthibery@gmail.com

English :

The parents’ association Les Cartables de Saint Thibéry organizes a Christmas market on Sunday December 8

German :

Die Elternvereinigung Les cartables de Saint Thibéry organisiert den Weihnachtsmarkt am Sonntag, den 8. Dezember

Italiano :

L’associazione dei genitori Les cartables de Saint Thibéry organizza un mercatino di Natale domenica 30 novembre

Espanol :

La asociación de padres Les Cartables de Saint Thibéry organiza un mercado navideño el domingo 8 de diciembre

