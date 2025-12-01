Marché de Noël de St-Yorre Marché Couvert Saint-Yorre
Marché Couvert 5 rue du Marché Saint-Yorre Allier
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Marché de Noël de St-Yorre 35 exposants ateliers gratuits petite restauration vin chaud chalets dégustation ballades en calèche présence exceptionnelle du Père Noël chorale spectacle gratuit salle Aragon lâcher de lanternes…
Marché Couvert 5 rue du Marché Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
St-Yorre Christmas Market 35 exhibitors free workshops snacks mulled wine tasting chalets horse-drawn carriage rides Santa Claus choir free show in Salle Aragon lantern release…
