Marché de Noël de Staffelfelden Staffelfelden

Marché de Noël de Staffelfelden

17 rue de l’Eau qui court Staffelfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06 2025-12-07

Pour ce Marché de Noël, vente de sapins, calendriers de l’Avent, couronnes, pain d’épices, napperons, objets en bois, peinture et autres décorations de Noël vous raviront !

À Staffelfelden, entrez directement dans la magie des fêtes. À la Salle de la Galerie, un véritable village de Noël vous attend, avec près d’une quarantaine de stands en intérieur et en extérieur. Dès votre arrivée, vous vous laissez porter par la chaleur des braseros, les guirlandes scintillantes et les parfums de vin chaud, bretzels, baguettines flambées et crêpes. En flânant entre les chalets décorés, dénichez des idées cadeaux, des objets artisanaux et des créations originales pour préparer votre Noël.

Rencontrez des artisans et créateurs locaux qui partagent leur savoir-faire, goûtez des douceurs qui réchauffent et profitez d’une ambiance musicale toute la journée. Les enfants vivent leurs propres moments de magie avec des animations pensées pour eux. À ne pas manquer la venue du Père Noël, samedi et dimanche aux alentours de 16h, pour des souvenirs en famille qui brillent longtemps.

Entre féérie, gourmandise et convivialité, offrez vous une parenthèse enchantée au cœur de l’hiver ! 0 .

17 rue de l’Eau qui court Staffelfelden 68850 Haut-Rhin Grand Est +33 6 14 40 30 67 omsc.staff@gmail.com

English :

For this Christmas Market, we’ll be selling Christmas trees, advent calendars, wreaths, gingerbread, doilies, wooden objects, paintings and other Christmas decorations!

German :

Auf diesem Weihnachtsmarkt werden Tannenbäume, Adventskalender, Kränze, Lebkuchen, Deckchen, Holzgegenstände, Gemälde und andere Weihnachtsdekorationen verkauft, die Sie begeistern werden!

Italiano :

Questo mercatino di Natale venderà alberi di Natale, calendari dell’Avvento, ghirlande, pan di zenzero, centrini, oggetti in legno, dipinti e altre decorazioni natalizie!

Espanol :

En este mercado navideño se venderán árboles de Navidad, calendarios de Adviento, coronas, pan de jengibre, blondas, objetos de madera, cuadros y otros adornos navideños

