Marché de Noël de Steinbrunn-le-Bas Steinbrunn-le-Bas

Marché de Noël de Steinbrunn-le-Bas

Route de Landser Steinbrunn-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Début : Dimanche 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Le Marché de Noël d’Antan de Steinbrunn-le-Bas ouvre ses portes une année de plus pour pour faire vivre un Noël ancien ; le tout dans l’ambiance chaleureuse et conviviale des fêtes de fin d’année ! Habillée pour l’occasion de féerie et d’illuminations, la salle des fêtes accueille des artisans locaux heureux d’exposer leur savoir faire.

Habillée pour l’occasion de féerie et d’illuminations, la salle des fêtes accueille des artisans locaux heureux d’exposer leur savoir faire dans la salle des fêtes décorée pour l’occasion.

Tous les exposants proposent des articles artisanaux et en rapport avec les fêtes de fin d’année bredalas de Noël, bijoux, bougies, couronnes de l’avent et autres articles de fête rivaliseront sur les étals des différents exposants.

La particularité et la fierté de ce marché de Noël d’Antan la Petite Ferme où vous pourrez-vous promener au milieu d’une reconstitution d’une ferme d’antan avec nos animaux de bassecour. Petits et grands repartiront avec des étoiles pleins les yeux !

Vous serez accueillis dans la bonne humeur et dans la convivialité. Goûtez le vin chaud maison, les pâtisseries maison et autres petites restaurations en tout genre qui sauront ravir vos papilles.

Le dimanche, sur réservation, sont proposées nos désormais traditionnelles bouchées à la Reine Maison à consommer sur place ou à emporter.

Saint Nicolas sera également présent tout au long des deux jours. 0 .

Route de Landser Steinbrunn-le-Bas 68440 Haut-Rhin Grand Est +33 7 87 35 66 35 steinbrunnlebas.marchedenoel@gmail.com

English :

The Marché de Noël d’Antan in Steinbrunn-le-Bas opens its doors one more year to bring an old-fashioned Christmas to life all in the warm and friendly atmosphere of the festive season! The village hall will be decked out in enchanting lights for the occasion, with local craftspeople happy to showcase their skills.

German :

Der Marché de Noël d’Antan in Steinbrunn-le-Bas öffnet ein weiteres Jahr seine Pforten, um alte Weihnachten zu erleben; und das alles in der warmen und geselligen Atmosphäre der Feiertage zum Jahresende! Der Festsaal ist für diesen Anlass in ein märchenhaftes Gewand gehüllt und beleuchtet und empfängt lokale Kunsthandwerker, die ihr Können gerne zur Schau stellen.

Italiano :

Il Marché de Noël d’Antan di Steinbrunn-le-Bas apre le sue porte per un altro anno per dare vita a un Natale vecchio stile il tutto nella calda e amichevole atmosfera delle feste! Per l’occasione, la sala del villaggio sarà addobbata con luci incantevoli e gli artigiani locali saranno lieti di mostrare le loro abilità.

Espanol :

El Marché de Noël d’Antan, en Steinbrunn-le-Bas, abre sus puertas un año más para dar vida a una Navidad a la antigua usanza, ¡en el ambiente cálido y acogedor de las fiestas! Para la ocasión, la sala del pueblo se engalanará con encantadoras luces y los artesanos locales estarán encantados de mostrar sus habilidades.

