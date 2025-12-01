Marché de Noël de Steinsoultz Steinsoultz

5 Rue de la Cure Steinsoultz Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Marché de Noël à Steinsoultz
Le 5ème Marché de Noël de Steinsoultz arrive !! Idées de cadeaux proposées par des artisans et producteurs locaux. 

Tombola avec de nombreux lots à gagner 

Animation pour enfants 

Buvette et petite restauration avec boissons chaudes et gourmandises salées et sucrées.    .

5 Rue de la Cure Steinsoultz 68640 Haut-Rhin Grand Est   asso.chaletdesfamilles@gmail.com

English :

Christmas market in Steinsoultz

