Marché de Noël de Steinsoultz Steinsoultz

Marché de Noël de Steinsoultz

5 Rue de la Cure Steinsoultz Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël à Steinsoultz

Le 5ème Marché de Noël de Steinsoultz arrive !! Idées de cadeaux proposées par des artisans et producteurs locaux.

Tombola avec de nombreux lots à gagner

Animation pour enfants

Buvette et petite restauration avec boissons chaudes et gourmandises salées et sucrées. .

5 Rue de la Cure Steinsoultz 68640 Haut-Rhin Grand Est asso.chaletdesfamilles@gmail.com

English :

Christmas market in Steinsoultz

