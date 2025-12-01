Marché de Noël de Steinsoultz Steinsoultz
5 Rue de la Cure Steinsoultz Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Marché de Noël à Steinsoultz
Le 5ème Marché de Noël de Steinsoultz arrive !! Idées de cadeaux proposées par des artisans et producteurs locaux.
Tombola avec de nombreux lots à gagner
Animation pour enfants
Buvette et petite restauration avec boissons chaudes et gourmandises salées et sucrées. .
5 Rue de la Cure Steinsoultz 68640 Haut-Rhin Grand Est asso.chaletdesfamilles@gmail.com
English :
Christmas market in Steinsoultz
