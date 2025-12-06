Marché de Noël de Sulauze Chemin Du vieux Sulauze Istres

Marché de Noël de Sulauze

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 17h. Chemin Du vieux Sulauze Cave viticole de Sulauze Istres Bouches-du-Rhône

Traditionnel marché de Noël au coin de la cheminée de la salle Féniere du domaine de Sulauze le 6 décembre à partir de 10h

Une vingtaine d’artisans locaux vous feront découvrir leurs produits et créations.



Dégustation des produits, restauration sur place, vin chaud (et froid, c’est mieux pour les huîtres), de quoi faire tous vos cadeaux de Noël en achetant chez des petits producteurs !





Des dégustations tout au long de la journée. Restauration possible sur place .

Chemin Du vieux Sulauze Cave viticole de Sulauze Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 58 02 02 domaine.sulauze@wanadoo.fr

English :

Traditional Christmas market by the fireplace in the Salle Féniere at the Domaine de Sulauze on December 6 from 10 a.m

German :

Traditioneller Weihnachtsmarkt am Kamin des Salle Féniere der Domaine de Sulauze am 6. Dezember ab 10 Uhr

Italiano :

Tradizionale mercatino di Natale davanti al camino nella Salle Féniere del Domaine de Sulauze il 6 dicembre dalle ore 10.00

Espanol :

Tradicional mercado navideño junto a la chimenea en la Salle Féniere del Domaine de Sulauze el 6 de diciembre a partir de las 10 h

