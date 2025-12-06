MARCHÉ DE NOËL DE SUSSARGUES

Sussargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Oh oh oh ! Retrouvez la magie de Noël à Sussargues le samedi 06 décembre prochain, place du 14 juillet de 15h à 21h !

Un marché traditionnel et gourmand, une trentaine d’exposants variés, des produits artisanaux et régionaux, idéal pour trouver le cadeau parfait !

A ne pas manquer

– 16h30 la représentation de la Chorale des enfants

– La présence du Père Noël

Sur place

Petite restauration Foodtruck boissons chaudes

Structure gonflable pour les enfants

Venez vivre la magie des fêtes à Sussargues ! .

Sussargues 34160 Hérault Occitanie

English :

Oh oh oh! Experience the magic of Christmas in Sussargues on Saturday, December 06, Place du 14 juillet from 3pm to 9pm!

A traditional and gourmet market, with around thirty exhibitors offering a wide range of local and artisanal products, ideal for finding the perfect gift!

German :

Oh oh oh! Entdecken Sie den Weihnachtszauber in Sussargues am Samstag, dem 06. Dezember, auf dem Place du 14 juillet von 15 bis 21 Uhr!

Ein traditioneller Markt mit Gaumenfreuden, rund 30 verschiedene Aussteller, handwerkliche und regionale Produkte ideal, um das perfekte Geschenk zu finden!

Italiano :

Oh oh oh! Vivete la magia del Natale a Sussargues sabato 6 dicembre, in Place du 14 juillet dalle 15.00 alle 21.00!

Un mercato tradizionale e gastronomico, con una trentina di espositori che vendono una vasta gamma di prodotti artigianali e regionali, ideali per trovare il regalo perfetto!

Espanol :

¡Oh oh oh! Viva la magia de la Navidad en Sussargues el sábado 6 de diciembre, en la Place du 14 juillet, de 15:00 a 21:00 horas

Un mercado tradicional y gastronómico, con una treintena de expositores que venden una amplia gama de productos artesanales y regionales, ¡ideal para encontrar el regalo perfecto!

