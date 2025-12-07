Marché de Noël de Tancarville Salle polyvalente Tancarville

Marché de Noël de Tancarville

Salle polyvalente 3 Place de L’Eglise Tancarville Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Atelier créatif, sculpture de ballons, stand photos, visite du père noël, maquillage enfants et tresses, buvette, tombola .

Salle polyvalente 3 Place de L’Eglise Tancarville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 39 77 51 mairie@tancarville.fr

English : Marché de Noël de Tancarville

