Marché de Noël de Taupont Taupont
Marché de Noël de Taupont Taupont samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël de Taupont
Foyer rural Taupont Morbihan
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00
2025-12-13
Taupont réitère son marché de Noël avec des artisans du territoire et des animations.
– Marché de Noël de 15h à 19h au foyer rural et en extérieur
– balade en calèche
– photos avec le Père Noël
– animations musicales
– En fin de journée spectacle pyrotechnique projeté sur l’église .
Foyer rural Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 17
