Marché de Noël de Taupont Taupont

Marché de Noël de Taupont

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Taupont réitère son marché de Noël avec des artisans du territoire et des animations.

– Marché de Noël de 15h à 19h au foyer rural et en extérieur

– balade en calèche

– photos avec le Père Noël

– animations musicales

– En fin de journée spectacle pyrotechnique projeté sur l’église .

Foyer rural Taupont 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 54 17

