Marché de Noël de Taussat Taussat Lanton
Marché de Noël de Taussat Taussat Lanton mercredi 17 décembre 2025.
Marché de Noël de Taussat
Taussat Place de Courcy Lanton Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
L’association PACT (Professionnels libéraux, Artisans et Commerçants et de Taussat) organise le marché de Noël des Commerçants de Taussat 2025, Place de Courcy.
Exposants, buvette, restauration, manège, promenades en calèche, structures gonflables…
Ambiance de fête sans oublier le Père Noël.
Renseignements 06 11 49 32 54 .
Taussat Place de Courcy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 49 32 54
English : Marché de Noël de Taussat
German : Marché de Noël de Taussat
Italiano :
Espanol : Marché de Noël de Taussat
L’événement Marché de Noël de Taussat Lanton a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Coeur Bassin