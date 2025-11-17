Marché de Noël de Taussat Taussat Lanton

Marché de Noël de Taussat

Taussat Place de Courcy Lanton Gironde

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

L’association PACT (Professionnels libéraux, Artisans et Commerçants et de Taussat) organise le marché de Noël des Commerçants de Taussat 2025, Place de Courcy.

Exposants, buvette, restauration, manège, promenades en calèche, structures gonflables…

Ambiance de fête sans oublier le Père Noël.

Renseignements 06 11 49 32 54 .

