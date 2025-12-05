Marché de Noël de Terre des Vignes Ehpad Terre des Vignes Saint-Paul-Trois-Châteaux
Marché de Noël de Terre des Vignes Ehpad Terre des Vignes Saint-Paul-Trois-Châteaux vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël de Terre des Vignes
Ehpad Terre des Vignes 14bis Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 15:00:00
fin : 2025-12-05 18:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Marché de Noël des résidents de Terre des Vignes
.
Ehpad Terre des Vignes 14bis Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 19 10 78
English :
Christmas market for residents of Terre des Vignes
German :
Weihnachtsmarkt der Bewohner von Terre des Vignes
Italiano :
Mercatino di Natale per i residenti di Terre des Vignes
Espanol :
Mercado navideño para los residentes de Terre des Vignes
L’événement Marché de Noël de Terre des Vignes Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence