Marché de Noël de Terre des Vignes Ehpad Terre des Vignes Saint-Paul-Trois-Châteaux

Marché de Noël de Terre des Vignes

Ehpad Terre des Vignes 14bis Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 15:00:00

fin : 2025-12-05 18:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël des résidents de Terre des Vignes

.

Ehpad Terre des Vignes 14bis Rue du Serre Blanc Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 19 10 78

English :

Christmas market for residents of Terre des Vignes

German :

Weihnachtsmarkt der Bewohner von Terre des Vignes

Italiano :

Mercatino di Natale per i residenti di Terre des Vignes

Espanol :

Mercado navideño para los residentes de Terre des Vignes

L’événement Marché de Noël de Terre des Vignes Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence