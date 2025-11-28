Marché de Noël de Thann

Centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-12-27 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-12-24 2025-12-26

Plongez dans l’ambiance du marché de Noël avec ses 30 exposants, parfums d’orange et de pain d’épices, au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut, entouré d’une forêt de sapins décorés.

Rencontrez les exposants de notre marché de Noël authentique, installé au pied de la Collégiale Saint-Thiébaut, dans une atmosphère magique et féérique. Entre découverte de savoir-faire, plaisirs gourmands, traditions alsaciennes et ambiance musicale, prenez le temps de savourer votre visite. .

Centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Immerse yourself in the atmosphere of the Christmas market, with its 30 exhibitors, the scent of oranges and gingerbread, at the foot of the Collégiale Saint-Thiébaut, surrounded by a forest of decorated fir trees.

German :

Tauchen Sie ein in die Atmosphäre des Weihnachtsmarktes mit seinen 30 Ausstellern, dem Duft von Orangen und Lebkuchen, am Fuße der Stiftskirche Saint-Thiébaut, umgeben von einem Wald aus geschmückten Tannenbäumen.

Italiano :

Immergetevi nell’atmosfera del mercatino di Natale con le sue 30 bancarelle, il profumo delle arance e del pan di zenzero, ai piedi della Collégiale Saint-Thiébaut, circondati da una foresta di abeti decorati.

Espanol :

Sumérjase en el ambiente del mercado navideño con sus 30 puestos, el aroma de las naranjas y el pan de jengibre, a los pies de la Collégiale Saint-Thiébaut, rodeado de un bosque de abetos decorados.

L’événement Marché de Noël de Thann Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay