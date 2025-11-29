Marché de Noël de Thenezay Mairie Thénezay Thénezay

Marché de Noël de Thenezay

Mairie Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay Deux-Sèvres

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Venez nous rejoindre pour notre marché de Noël où vous trouverez une quarantaine de chalets avec des créations artisanales, produits locaux, crêpes, vin chaud ainsi que des animations tout le weekend. .

Mairie Thénezay 28 Place de L Hôtel de ville Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 60 15 90 epat.thenezay@gmail.com

