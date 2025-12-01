Marché de Noël de Thennelières Thennelières

Marché de Noël de Thennelières Thennelières samedi 13 décembre 2025.

Halle polyvalente Thennelières Aube

Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13

Une vingtaine d’exposants avec restauration sur place.
Diverses animations pour les petits, dont la visite du Père noël !   .

Halle polyvalente Thennelières 10410 Aube Grand Est +33 3 25 43 86 25  mairie.thennelieres@wanadoo.fr

