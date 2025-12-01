Marché de Noël de Thennelières Thennelières

Marché de Noël de Thennelières

Halle polyvalente Thennelières Aube

Tarif : – – Eur

Date et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Une vingtaine d’exposants avec restauration sur place.

Diverses animations pour les petits, dont la visite du Père noël ! .

Halle polyvalente Thennelières 10410 Aube Grand Est +33 3 25 43 86 25 mairie.thennelieres@wanadoo.fr

