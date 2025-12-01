Marché de Noël de Thiverny Thiverny

Marché de Noël de Thiverny

Place Roger Salengro Thiverny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez trouver des idées cadeaux originaux et gourmands ou simplement passer un moment festif en famille au Marché de Noël de Thiverny le samedi 13 décembre 2025 de 10h00 à 19h00. Animations gratuites et stand de restauration sur place.

Venez trouver des idées cadeaux originaux et gourmands ou simplement passer un moment festif en famille au Marché de Noël de Thiverny le samedi 13 décembre 2025 de 10h00 à 19h00.

Rendez-vous à la Salle des Fêtes Place Roger Salengro, pour découvrir les nombreux exposants présents, faire une photo avec le Père Noël, déguster un bon chocolat chaud ou du vin chaud aux épices et accompagner les petits pour une balade à poney.

Animations gratuites !

Allez-y en bus avec le réseau AXO ligne F arrêt Mairie .

Place Roger Salengro Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 57 44 mairie-de-thiverny@orange.fr

English :

Come and find original and gourmet gift ideas or simply spend a festive moment with your family at the Thiverny Christmas Market on Saturday December 13, 2025 from 10am to 7pm. Free entertainment and food stalls on site.

German :

Finden Sie originelle und leckere Geschenkideen oder verbringen Sie einfach einen festlichen Moment mit Ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt in Thiverny am Samstag, den 13. Dezember 2025, von 10.00 bis 19.00 Uhr. Kostenlose Animationen und Essensstände vor Ort.

Italiano :

Venite a cercare idee regalo originali e gustose o semplicemente a trascorrere un po’ di tempo con la vostra famiglia al mercatino di Natale di Thiverny, sabato 13 dicembre 2025 dalle 10.00 alle 19.00. Intrattenimento gratuito e stand gastronomici in loco.

Espanol :

Venga a buscar ideas originales y sabrosas para regalar o simplemente a pasar un rato festivo con su familia en el Mercado de Navidad de Thiverny, el sábado 13 de diciembre de 2025 de 10.00 a 19.00 horas. Entretenimiento gratuito y puestos de comida in situ.

