Marché de Noël de Thury Salle de fétes Thury
Marché de Noël
Salle de fétes Place de l’Église Thury Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Le marché de Noël promet une ambiance chaleureuse et festive autour d’un chaud. Venez découvrir les nombreux et beaux objets artisanaux et célébrer ensemble le magie des fêtes! Venez nombreux! .
Salle de fétes Place de l’Église Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 29 mairiedethury@wanadoo.fr
