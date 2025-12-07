Marché de Noël de Thury Salle de fétes Thury

Marché de Noël

Salle de fétes Place de l’Église Thury Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Le marché de Noël promet une ambiance chaleureuse et festive autour d’un chaud. Venez découvrir les nombreux et beaux objets artisanaux et célébrer ensemble le magie des fêtes! Venez nombreux! .

Salle de fétes Place de l’Église Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 22 29 mairiedethury@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Thury a été mis à jour le 2025-10-30 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !