Marché de Noël de Tinténiac Rue de Saint-Mirel Tinténiac

Marché de Noël de Tinténiac

Rue de Saint-Mirel Espace Ille et Donac Tinténiac Ille-et-Vilaine

Préparez vos bonnets, vos moufles… et votre appétit, car notre Marché de Noël fait son grand retour le dimanche 14 décembre 2025 à la salle Ille-et-Donac de Tinténiac !

Au programme

Des artisans et créateurs locaux prêts à vous faire craquer (pour leurs produits, pas dans les bras hein),

Du vin chaud qui réchauffe le cœur (et les orteils),

Une buvette et de la restauration pour éviter le drame du ventre qui gargouille,

Des animations pour petits, grands et ceux qui hésitent entre les deux,

Et bien sûr, le Père Noël en personne — sauf s’il est coincé dans la cheminée, mais on s’organise.

Bref, une journée pleine de bonne humeur, de magie et de découvertes…

Notez bien la date et venez faire le plein d’ambiance festive (et peut-être commencer vos cadeaux en avance, pour une fois ) .

Rue de Saint-Mirel Espace Ille et Donac Tinténiac 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 66 99

