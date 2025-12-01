Marché de Noël de Touchay Touchay
Marché de Noël de Touchay Touchay samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël de Touchay
Touchay Cher
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-20
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-20
Week en end festif en attendant Noël à Touchay
Le samedi de 10h30 à 20h
Concert de Jubilemus à 16h, 17h et 18h.
Spectacle pyrotechnique à al tombée de la nuit
Diner 22€ hors boissons sur réservation.
Le dimanche de 10h30 à 18h:
Goûter des enfants avec le Père Noël à 16h 22 .
Touchay 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 70 70
English :
A festive weekend awaiting Christmas in Touchay
German :
Festliches Wochenende in Touchay in Erwartung von Weihnachten
Italiano :
Un weekend di festa a Touchay in vista del Natale
Espanol :
Fin de semana festivo en Touchay en vísperas de Navidad
