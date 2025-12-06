Marché de Noël de Tourtrès Tourtrès

Marché de Noël de Tourtrès Tourtrès samedi 6 décembre 2025.

Tourtrès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-06
10h artisans et producteurs locaux, jeux en bois, tombola, visite du Père Noël…
19h feu d’artifice
19h30 piano-bar avec Capitaine Summer
23h DJ Beroy
Tourtrès 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 55 40 

English : Marché de Noël de Tourtrès

10am: local craftsmen and producers, wooden games, tombola, visit from Santa Claus…
7pm: fireworks
7:30pm: piano bar with Capitaine Summer
11pm: DJ Beroy

L’événement Marché de Noël de Tourtrès Tourtrès a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot