Marché de Noël de Tourtrès Tourtrès
Marché de Noël de Tourtrès Tourtrès samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël de Tourtrès
Tourtrès Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
10h artisans et producteurs locaux, jeux en bois, tombola, visite du Père Noël…
19h feu d’artifice
19h30 piano-bar avec Capitaine Summer
23h DJ Beroy
10h artisans et producteurs locaux, jeux en bois, tombola, visite du Père Noël…
19h feu d’artifice
19h30 piano-bar avec Capitaine Summer
23h DJ Beroy .
Tourtrès 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 55 40
English : Marché de Noël de Tourtrès
10am: local craftsmen and producers, wooden games, tombola, visit from Santa Claus…
7pm: fireworks
7:30pm: piano bar with Capitaine Summer
11pm: DJ Beroy
L’événement Marché de Noël de Tourtrès Tourtrès a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot