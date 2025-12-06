Marché de Noël de Tourtrès

Tourtrès Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

10h artisans et producteurs locaux, jeux en bois, tombola, visite du Père Noël…

19h feu d’artifice

19h30 piano-bar avec Capitaine Summer

23h DJ Beroy

10h artisans et producteurs locaux, jeux en bois, tombola, visite du Père Noël…

19h feu d’artifice

19h30 piano-bar avec Capitaine Summer

23h DJ Beroy .

Tourtrès 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 86 55 40

English : Marché de Noël de Tourtrès

10am: local craftsmen and producers, wooden games, tombola, visit from Santa Claus…

7pm: fireworks

7:30pm: piano bar with Capitaine Summer

11pm: DJ Beroy

L’événement Marché de Noël de Tourtrès Tourtrès a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot