Marché de Noël de Tramayes Salle des fêtes Tramayes

L’équipe de l’Office de Tourisme ouvre son Marché de Noël tant attendu à Tramayes !

Cette année, près de trente exposants vous proposeront tout ce qu’il faut pour bien préparer les fêtes de fin d’année. Ils sont producteurs, artisans et ont plaisir à présenter leurs créations et spécificités régionales aux visiteurs.

Dégustations de produits de fête, idées de cadeaux, flânerie au fil des stands dans une ambiance chaleureuse autant de plaisirs en perspective pour une visite en famille et une journée bien remplie pour petits et grands. .

