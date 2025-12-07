Marché de Noël de Trégourez Trégourez
Marché de Noël de Trégourez
Avenue de la Foire Trégourez Finistère
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Le 7 décembre, venez partager un moment magique au grand marché de Noël de Trégourez:
> de nombreux exposants,
> un photographe professionnel
> la présence du Père Noël,
> un repas salé et sucré,
> et le spectacle de Noël des enfants de l’école !
Un rendez-vous chaleureux et festif pour petits et grands. .
