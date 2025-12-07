Marché de Noël de Trégourez Trégourez

Marché de Noël de Trégourez

Avenue de la Foire Trégourez Finistère

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Le 7 décembre, venez partager un moment magique au grand marché de Noël de Trégourez:

> de nombreux exposants,

> un photographe professionnel

> la présence du Père Noël,

> un repas salé et sucré,

> et le spectacle de Noël des enfants de l’école !

Un rendez-vous chaleureux et festif pour petits et grands. .

Avenue de la Foire Trégourez 29970 Finistère Bretagne

