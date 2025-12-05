MARCHÉ DE NOËL DE TROPISME Montpellier

MARCHÉ DE NOËL DE TROPISME

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Du 5 au 7 décembre

Cadeaux, marché de créateur·trice·s, ateliers, animations, Festival 2030, Kiddy Smile, Drag Show, Rap, Marathon DJ, Piñata Radio, street food, buvette d’hiver et bien plus encore.

Vivez une expérience de Noël unique sur fond de chants et de vin chaud, pour le plaisir des petit·e·s et des grand·es.

Noël à la Halle Tropisme

►Marché des artistes & créateur·trice·s

Une vingtaine d’exposant·e·s céramiques, bijoux, design, mode upcyclée, sérigraphies, textile et bien plus.

De nouveaux artistes à découvrir chaque jour !

►Ateliers & animations

Bijoux avec Ngan Tran créez vos maxi boucles d’oreilles texturées

DJ Kids avec Kbira initiation ludique au mix et à la rythmique

Concours de pétanque ambiance conviviale garantie

►Festival 2030

Trois jours de concerts, performances et rencontres pour imaginer le Montpellier de demain.

► Dimanche spécial “Pépite de Noël”

Chinez auprès d’Emmaüs & du Secours Populaire, dégustez au food court (12h–14h) et découvrez les légumes de la Ferme urbaine CulturÔtoits.

LES HORAIRES DES MARCHÉS

Vendredi 05 décembre 17h › 22h

Samedi 06 décembre 14h › 21h

Dimanche 07 décembre 11h › 17h .

+33 4 67 84 58 10

English :

December 5 to 7

Gifts, designer market, workshops, entertainment, Festival 2030, Kiddy Smile, Drag Show, Rap, DJ Marathon, Piñata Radio, street food, winter refreshment and much more.

A unique Christmas experience with carols and mulled wine for young and old alike.

German :

Vom 5. bis 7. Dezember

Geschenke, Designermarkt, Workshops, Animationen, Festival 2030, Kiddy Smile, Drag Show, Rap, DJ-Marathon, Piñata Radio, Street Food, Winterbude und vieles mehr.

Erleben Sie ein einzigartiges Weihnachtserlebnis mit Gesang und Glühwein für Groß und Klein.

Italiano :

Dal 5 al 7 dicembre

Regali, mercatino di design, laboratori, intrattenimento, Festival 2030, Kiddy Smile, Drag Show, Rap, DJ Marathon, Piñata Radio, street food, rinfreschi invernali e molto altro ancora.

Godetevi un’esperienza natalizia unica con l’accompagnamento di canti e vin brulé, per la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Del 5 al 7 de diciembre

Regalos, mercado de diseñadores, talleres, animación, Festival 2030, Kiddy Smile, Drag Show, Rap, DJ Marathon, Piñata Radio, comida callejera, refrescos de invierno y mucho más.

Disfrute de una experiencia navideña única al son de villancicos y vino caliente, para deleite de grandes y pequeños.

