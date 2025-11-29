Marché de Noël de Trouy Trouy

Marché de Noël de Trouy

Avenue du Cabaret Trouy Cher

Début : Dimanche 2025-11-29

fin : 2025-11-30

2025-11-29

Un marché de Noël authentique et gourmand à deux pas de Bourges !

Plongez dans la magie de Noël au cœur du 24. Marché de Noël de Trouy !

Plus de quarante exposants — artisans, créateurs, artistes et producteurs locaux — vous invitent à découvrir leurs savoir-faire et leurs délices chocolats, vins de nos régions, miels, confitures, foie gras et bien d’autres gourmandises. Petits et grands seront émerveillés par les animations de magie, les sculptures de ballons et la présence du Père Noël et de Mère Noël conteuse d’histoires enchantées. Un rendez-vous convivial et festif à ne pas manquer ! .

Avenue du Cabaret Trouy 18570 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 73 54 jjbouquin@yahoo.fr

An authentic, gourmet Christmas market just a stone’s throw from Bourges!

Ein authentischer und leckerer Weihnachtsmarkt in der Nähe von Bourges!

Un mercatino di Natale autentico e goloso a due passi da Bourges!

Un auténtico mercado gastronómico navideño a dos pasos de Bourges

