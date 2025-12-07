Marché de Noël de Ty Ar Milad Salle des fêtes Le Faouët

Marché de Noël de Ty Ar Milad

Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Tous les bénéfices du Marché de Noël est destiné à l’achat de matériel pour améliorer le bien être des personnes de la Résidence Autonomie Les Asphodèles. Vous y trouverez des idées cadeau ainsi que des produits gastronomiques pour préparer vos fêtes de fin d’année auprès d’une trentaine d’exposants. Tombola. Pour les enfants, présence d’une maquilleuse ainsi que d’une boite aux lettres à destination du Père Noël. .

Salle des fêtes Rue des Écoles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 7 80 32 21 59

L’événement Marché de Noël de Ty Ar Milad Le Faouët a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan